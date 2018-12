Fluglinie: Verzögerung am Mega-Airport Istanbul

Die halbstaatliche türkische Fluglinie Turkish Airlines hat Berichte über eine Verschiebung der vollständigen Inbetriebnahme des neuen Mega-Flughafens von Istanbul bestätigt. Auf eine entsprechende Anfrage an den Kundenservice auf Twitter antwortete Turkish Airlines am Donnerstag: "Hi. Der Umzug (der Fluggesellschaft mitsamt Flugzeugen), der für den 30. Dezember geplant war, wurde auf ein späteres Datum verschoben." Für Reisende, die mit Turkish über die Feiertage über oder nach Istanbul reisen wollten, stellte die Airline klar, dass bis dahin ihr "gesamtes operatives Geschäft" über den bisherigen Flughafen Atatürk läuft.