Fluglinien dürften 2018 so viel verdienen wie nie

(Ausführliche Fassung) - Fluggesellschaften in aller Welt steuern im kommenden Jahr laut einer Branchenschätzung auf einen neuen Gewinnrekord zu. Schon 2017 dürften die Fluglinien mit insgesamt 34,5 Milliarden US-Dollar (29,1 Mrd Euro) mehr verdienen als zwischenzeitlich erwartet, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Das wäre fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2015 - und das trotz der jüngsten Pleiten wie bei Air Berlin . Im kommenden Jahr sollen die branchenweiten Profite dann mit 38,4 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand erreichen.