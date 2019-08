Flugreisenden droht Ungemach durch Streiks in Teilen Europas

(Ausführliche Fassung) - Gleich in mehreren Ländern Europas drohen Fluggästen zur besten Urlaubszeit Unannehmlichkeiten durch Streiks. Das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona trat am frühen Freitagmorgen in einen unbefristeten Streik. In Grossbritannien und Irland sind es die Ryanair -Piloten, die auf Konfrontationskurs mit ihrem Arbeitgeber gehen.