Flugverbote für Boeing Jets: Reisekonzern Tui kappt Gewinnprognose erneut

Die Flugverbote für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max durchkreuzen die bereits gekappten Gewinnpläne des weltgrössten Reisekonzerns Tui . Weil das Unternehmen Ersatzflugzeuge mieten muss, rechnet Tui-Chef Fritz Joussen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September mit deutlichen Gewinneinbussen. Sollten die Max-Jets bis Mitte Juli wieder fliegen dürfen, werde dies den rebasierten operativen Gewinn (bereinigtes Ebita) voraussichtlich mit rund 200 Millionen Euro belasten, teilte das Unternehmen am Freitag in Hannover mit. Sollten die Flugverbote länger gelten, kämen weitere 100 Millionen Euro an Kosten hinzu. Die Tui-Aktien brachen zum Handelsstart in London um rund 10 Prozent ein.