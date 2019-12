Förderbandspezialist Habasit übernimmt zwei südkoreanische Firmen

NBI wurde den Angaben nach 1978 gegründet und war seither Distributor von Habasit in Südkorea. Die 2007 gegründete KBS habe als Unterlieferant eng mit NBI zusammengearbeitet. Nun würden NBI und KBS als ein Unternehmen unter dem Dach von Habasit Korea konsolidiert, teilte Habasit am Montag mit.

Habasit selbst wurde 1946 in Basel gegründete und beschäftigt als Schweizer Familienunternehmen in mehr als 70 Ländern über 3'800 Mitarbeitende. Die Firma stellt laut eigenen Angaben Transport- und Prozessbänder sowie Antriebsriemen für die Lebensmittel-, Textil-, Holz-, Papier-, Post-, Logistik- und Automobilindustrie her. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen gemäss eigenen Angaben einen Umsatz von 690 Millionen Franken.

sta/uh

(AWP)