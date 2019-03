Förderung von Medien durch Google überschreitet 20-Millionen-Schwelle

(Ausführliche Fassung) - Medien in Deutschlandland haben in den vergangenen vier Jahren Fördergelder in Höhe von knapp 21,5 Millionen Euro von Google erhalten. In den sechs Runden des "Digital News Innovation"-Fonds seien insgesamt 93 Projekte gefördert worden, teilte der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Damit landeten gut 15 Prozent der Fördermittel von insgesamt 140,7 Millionen Euro bei deutschen Medienhäusern.