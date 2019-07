Folgen des Umbaus für Deutschen Bank (Suisse) bleibt ungewiss

Die Folgen der von der Deutschen Bank angekündigten massiven Restrukturierungspläne für ihre Schweizer Tochter sind noch ungewiss. Der deutsche Bankenprimus will nach Jahren der Krise mit einem Befreiungsschlag endlich die Wende schaffen. Weltweit sollen rund 18'000 Stellen abgebaut werden. Vom Abbau besonders betroffen ist das Investmentbanking. Die Bank will aus dem weltweiten Aktienhandel aussteigen und plant milliardenschwere Investitionen in neue Technologie.