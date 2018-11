Fondsbranche sieht Nachholpotenzial bei Fintech-Investitionen

Von den Investitionen in Fintech-Startups sind gemäss aktuellen Studien bislang nur gerade 10 Prozent in den Bereich Asset Management geflossen. Dagegen seien rund 73 Prozent der Gelder im Retail- und KMU-Banking investiert worden, mehrheitlich in Projekte rund um den Zahlungsverkehr.

An dem Branchenanlass wurde laut der Mitteilung diskutiert, welche Auswirkungen die neuen Technologien im Asset Management haben und wie sie in den Bereichen Prozesse, IT und Backoffice neue Wege eröffnen könnten.

