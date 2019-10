Fondsgesellschaft La Foncière will im März das Kapital erhöhen

Mit dem Geld will La Foncière in erster Linie laufende Bauprojekte finanzieren. Zudem könne die Hypothekenbelastung, die zuletzt aufgrund diverser Investitionen in Immobilien angestiegen sei, ebenfalls reduziert werden, heisst es. Und dank des neu geschaffenen finanziellen Spielraums seien in Zukunft auch neue Akquisitionen möglich.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung will die Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt publik machen. Mit der Umsetzung der Transaktion wurde die Depotbank von La Foncière, die Genfer Kantonalbank, betraut.

mk/uh

(AWP)