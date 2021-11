Laufen soll das Angebot vom 29. November bis am 10. Dezember 2021, heisst es weiter. Ein bereits am 22. März 2021 lancierter Rückkauf über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange werde hingegen bis und mit 13. Dezember sistiert.

Zum Aktienrückkauf ermächtigt worden war der Forbo-Verwaltungsrat an der Generalversammlung im April 2019. Als Zweck wurde damals eine Kapitalherabsetzung genannt.

kw/tv

(AWP)