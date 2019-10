Hohe Belastungen durch den Konzernumbau haben beim zweitgrössten US-Autobauer Ford im dritten Quartal erneut stark am Gewinn gezehrt. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss um fast 60 Prozent auf 425 Millionen Dollar (382 Mio Euro), wie Ford am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Sonderkosten in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zogen die Bilanz in Mitleidenschaft.