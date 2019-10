Der zweitgrösste US-Autobauer Ford will gemeinsam mit Volkswagen und Amazon das nach eigenen Angaben grösste Ladenetz für Elektroautos in Nordamerika anbieten. Das Unternehmen verspricht Kunden in einer Mitteilung vom Donnerstag Zugang zu über 12 000 Ladestationen. Die öffentliche Stromversorgung für E-Autos werde damit zu einer ähnlich normalen Erscheinung wie die Präsenz der grössten Apotheken- oder Café-Ketten, kündigt der Konzern an.