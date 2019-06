Der zweitgrösste US-Autobauer Ford hat wegen möglicher Probleme mit den Hinterrädern eine grosse Rückrufaktion in Amerika angekündigt. Rund 1,2 Millionen SUV's vom Typ Explorer der Modelljahre 2011 bis 2017 werden deshalb in die Werkstätten beordert, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Weitere 28 000 Wagen seien in Kanada betroffen.