Ford setzt Umstrukturierung fort: In Europa fallen 12 000 Jobs weg

(neu: Mitarbeiterzahlen im zweiten Absatz konkretisiert) - Für seine geplante Rückkehr in die Gewinnzone zückt Ford Europa den Rotstift. Nachdem die Streichung von 5400 Stellen in Deutschland bereits seit längerem bekannt ist, konkretisierte die Europatochter des US-Autobauers am Donnerstag ihre Pläne für den ganzen Kontinent: Insgesamt - also inklusive Deutschland - sollen 12 000 Stellen wegfallen. Die Zahl der Standorte soll bis Ende 2020 um sechs auf 18 reduziert werden. In Russland werden drei Werke dichtgemacht, in Frankreich und Grossbritannien je eins, in der Slowakei wurde ein Werk verkauft. Die angepeilten Werksschliessungen sind nicht neu, das Ausmass der Stellenkürzungen hingegen schon.