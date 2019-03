Ford tauscht Europachef aus

Der zweitgrösste US-Autobauer Ford stellt die Leitung seines kriselnden Europageschäfts neu auf. Der 51-jährige Brite Stuart Rowley, der bislang das Tagesgeschäft in Nordamerika führte, wird den Chefposten von Steven Armstrong übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Monaten hätten die beiden Manager bereits intensiv zusammengearbeitet, um den Konzern in Europa zurück in die schwarzen Zahlen zu bringen.