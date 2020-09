Formulafirst erleidet im ersten Halbjahr Verlust von 2,8 Mio Fr.

Die Aktien aus dem eigenen Investmentuniversum hätten aber trotzdem eine starke Outperformance im Vergleich zum Smart Owners Index gezeigt, heisst es in dem am Mittwoch publizierten Halbjahresbericht. Investiert war Formulafirst unter anderem in Fielmann, Fuchs Petrolub, SAP oder SGS.

Der Net Asset Value (NAV) betrug per 30. Juni 26,87 Franken, was gegenüber dem Jahresende 2019 einem Minus von rund 13 Prozent entspricht. Bei einem Kurs von 26,80 Franken wies die Aktie damit einen minimalen Abschlag zum inneren Wert auf.

Die totale Marktkapitalisierung erreichte zum Stichtag 17,8 Millionen Franken gegenüber einem NAV von ebenfalls 17,8 Millionen.

kw/rw

(AWP)