Der finnische Grossaktionär Fortum begrüsst die neue Strategie von Uniper , sich verstärkt aus der Kohle zurückzuziehen und bis 2035 eine klimaneutrale Stromerzeugung in Europa anzustreben. Die Schritte gingen klar in die richtige Richtung, teilte das Unternehmen am Freitag in Espoo mit.