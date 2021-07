Am Bodensee-Flughafen in Friedrichshafen könnten bald unbemannte Drohnen zu Frachtzwecken abheben und landen. Der Airport solle vom Jahr 2023 an Teil eines europaweiten Frachtnetzwerkes des britischen Drohnen-Entwicklers Dronamics werden, hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung des Flughafenbetreibers. Dazu sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden.