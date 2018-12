Franke Gruppe treibt Umbau der Konzernspitze voran

Borra trete ab Januar 2019 die Nachfolge des Gruppen-CEO Patrik Wohlhauser an. Dieser habe die Sparte Kitchen Systems bisher interimistisch in Doppelfunktion geleitet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mathesius übernehme ebenfalls ab Januar 2019 die Division Franke Foodservice Systems von seinem Vorgänger Thomas Campion, der nach fünf Jahren von seiner Funktion als Leiter der Division zurücktrete.

Bei der Franke-Gruppe kam es bereits im März 2018 zu einem Wechsel an der Spitze. Nach fünf Jahren als CEO verliess Alexander Zschokke das Unternehmen. Als Grund wurden damals "unterschiedliche Auffassungen über die weitere Entwicklung des Unternehmens" genannt. Ersetzt wurde Zschokke durch Patrik Wohlhauser. Mitte Oktober wurde zudem Christian Mäder zum Verwaltungsratspräsident des zur Artemis Holding gehörenden Küchenbauers gewählt.

sta/tt

(AWP)