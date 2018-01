Frankreich: Arbeitslosenzahl leicht gesunken

In Frankreich ist die Zahl der Arbeitslosen Ende 2017 nur leicht gefallen. Im Dezember habe es im Monatsvergleich einen Rückgang um 2700 auf 3,451 Millionen gegeben, teilte das französische Arbeitsministerium am Mittwoch in Paris mit. Das ist das zweite Minus auf Monatssicht in Folge.