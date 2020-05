Frankreich: Industrieproduktion bricht im März noch stärker ein als erwartet

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sackte die Produktion im März um 17,3 Prozent ab. Hier war nur ein Rückgang von 11,1 Prozent erwartet worden.

Der Rückgang der Produktion in Frankreich war deutlich stärker als in Deutschland. Die Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität in der Corona-Krise waren in Frankreich noch weitgehender.

Das Statistikamt hat darauf hingewiesen, dass wegen der Corona-Krise weniger Unternehmen als sonst üblich ihre Daten gemeldet haben. Die künftige Revision könnte also grösser als sonst ausfallen./jsl/ssc/jha/

(AWP)