Frankreich: Industrieproduktion fällt überraschend erneut

Die französische Industrieproduktion ist im Mai überraschend erneut gefallen. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,2 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Es ist der dritte Produktionsrückgang in Folge. Im April war die Produktion um 0,5 Prozent zum Vormonat gefallen.