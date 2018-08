Frankreich: Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

Die französische Industrieproduktion hat im Juni stärker zugelegt als erwartet. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat war sie noch um 0,2 Prozent gefallen. Dies war der dritte Rückgang in Folge gewesen.