Frankreich: Industrieproduktion steigt deutlich stärker als erwartet

Die Industrieproduktion in Frankreich ist im Januar deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die breit gefasste Produktion stieg um 3,3 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Zudem fiel der Rückgang im Dezember etwas niedriger aus als zunächst gemeldet.