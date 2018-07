Frankreich investiert 40 Millionen Euro in Kubas Eisenbahn

Frankreich will 40 Millionen Euro in die Modernisierung des kubanischen Eisenbahnnetzes investieren. Mit dem Geld aus einem Abkommen zwischen der Union der Eisenbahn Kubas (UFC) und der staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs (SNCF) sollen zwei mechanische Werkstätten modernisiert werden, berichtete die kubanische Parteizeitung "Granma" am Mittwoch, drei Tage vor einem geplanten Besuch des französischen Aussenministers Jean-Yves Le Drian auf der Karibikinsel. Eine der Werkstätten befinde sich in der Hauptstadt Havanna, die andere in der im Osten des sozialistischen Inselstaats gelegenen Stadt Camagüey.