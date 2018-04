Frankreich will Berufsausbildung und Arbeitslosenversicherung umbauen

Die französische Regierung treibt die Sozial- und Wirtschaftsreformen von Präsident Emmanuel Macron voran. Sie brachte am Freitag einen Gesetzentwurf auf den Weg, mit dem sie die duale Berufsausbildung fördern und die Arbeitslosenversicherung umbauen will. Das Vorhaben soll die bereits durchgesetzte Lockerung des Arbeitsrechts ergänzen. "Das ist (...) die zweite Staffel der Renovierung des Sozialmodells", sagte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud dem Radiosender France Inter. Das Gesetz soll zum Kampf gegen die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone beitragen./sku/DP/jha