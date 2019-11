Frankreichs Hoteliers kritisieren Airbnb-Sponsoring in Paris

Der französische Verband der Hotelindustrie (UMIH) hat die Zusammenarbeit des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit dem Sponsor Airbnb scharf kritisiert. "Wir fordern eine Erklärung", sagte UMIH-Präsident Roland Héguy am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Partnerschaft zwischen dem Apartment-Vermittler und dem IOC sei respektlos gegenüber allen in der Hotelbranche, die seit der Kandidaturphase der Stadt Paris für die Olympischen Spiele 2024 mitgearbeitet hätten, so Héguy. Airbnb erfülle nicht die gleichen Sicherheits- und Service-Standards wie Hotels.