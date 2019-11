Frankreichs Hoteliers setzen Mitarbeit bei Olympia-Vorbereitung aus

Im Streit um den Olympia-Sponsor Airbnb nimmt der französische Verband der Hotelindustrie (UMIH) vorerst nicht mehr an Vorbereitungstreffen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris teil. Dies bedeute jedoch keinen Boykott, schon in der nächsten Woche seien neue Kontakte für eine Klärung geplant, hiess es am Freitag aus dem Verband.