Frankreichs Industrie steigert Produktion dritten Monat in Folge

Die französische Industrie hat ihre Produktion im August den dritten Monat in Folge ausgeweitet. Die Fertigung habe im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Analysten hatten zwar einen Zuwachs erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent. Der Anstieg im Juli wurde ausserdem nachträglich von 0,7 auf 0,8 Prozent angehoben.