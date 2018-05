Franziskaner-Brauer AB Inbev verdient mehr als erwartet - Aktie zieht an

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Bierbrauer Anheuser-Busch InBev (AB Inbev) ist dank einer starken Nachfrage in China, Europa und Mexiko gut in das laufende Jahr gestartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um rund vier Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar (rund 4,2 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Anbieter von Marken wie Franziskaner, Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois am Mittwoch im belgischen Löwen mit. Der Umsatz legte um etwas mehr als einen Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zu.