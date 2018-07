Französische Autokonzerne drängen auf Pariser Carsharing-Markt

Nach dem krachenden Aus für ein gross angelegtes Carsharing-Angebot in Paris drängen die zwei konkurrierenden französischen Autobauer Renault und PSA in die Lücke. Renault kündigte am Mittwoch an, bis Ende 2019 insgesamt 2000 Elektroautos in der Hauptstadt bereitstellen zu wollen. Der Opel-Mutterkonzern PSA hatte schon am Tag zuvor bekanntgegeben, dass er bis zum letzten Quartal dieses Jahres 500 Peugeot- und Citroën-Elektroautos zur Kurzzeitmiete auf die Pariser Strassen bringen will.