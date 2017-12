Französische Justiz nimmt Epson wegen Druckerpatronen ins Visier

Wegen möglicher Täuschung der Konsumenten muss sich der Druckerhersteller Epson in Frankreich verantworten: Die Staatsanwaltschaft in Nanterre westlich von Paris eröffnete nach Angaben vom Donnerstag vorläufige Ermittlungen wegen eines "eingebauten Verfallsdatums" in Druckerpatronen.