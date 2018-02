Französische Staatsbahn SNCF kann Gewinn mehr als verdoppeln

Mitten im Streit um eine geplante Bahn-Reform in Frankreich hat der staatseigene Betreiber SNCF einen Gewinnsprung verkündet. Das Unternehmen konnte seinen Gewinn im vergangenen Jahr auf gut 1,3 Milliarden Euro mehr als verdoppeln, wie es am Dienstag mitteilte. 2016 hatte das Plus 567 Millionen Euro betragen. Allerdings hob die SNCF hervor, dass die Situation ihrer Netzsparte mit einem Schuldenberg von 46,6 Milliarden Euro nach wie vor strukturell im Ungleichgewicht sei.