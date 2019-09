Die Fluggesellschaft strebt laut früheren Interview-Äusserungen ihres Chefs Laurent Magnin eine Rettung durch den Konkurrenten Air France an.

XL Airways mit rund 600 Beschäftigten ist auf Langstreckenflüge spezialisiert, beispielsweise in die Karibik, in den Indischen Ozean oder in die USA. Sie befördert nach eigenen Angaben pro Jahr annähernd eine Million Menschen. Die Flotte besteht aus vier Airbus A330./cb/DP/jha

(AWP)