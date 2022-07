Französischer Einzelhändler Carrefour wächst robust

Im Kontext einer sich beschleunigenden Inflation hat der französische Einzelhandelskonzern Carrefour ein robustes Wachstum im ersten Halbjahr verzeichnet. Der Umsatz inklusive Mehrwertsteuer stieg um gut 13 Prozent auf 43,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Massy mitteilte. Flächenbereinigt lag das Plus bei 5,4 Prozent. Dabei profitierte Carrefour von Marktanteilsgewinnen in allen Schlüsselmärkten. Im zweiten Quartal lag das Umsatzplus bei gut 17 Prozent und das flächenbereinigte Wachstum bei 7,3 Prozent.