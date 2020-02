Französischer Energiekonzern Engie steigert Gewinn deutlich - Aktie legt zu

Der französische Energiekonzern Engie hat im Jahr 2019 dank der wieder laufenden Stromproduktion seiner belgischen Atomkraftwerke und guten Geschäften mit erneuerbaren Energien deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn im fortgeführten Geschäft legte organisch um rund 11 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris bei der Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Damit übertraf Engie die Erwartungen der Analysten klar, die im Schnitt nur mit 2,53 Milliarden Euro gerechnet hatten. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an. Die im Eurostoxx 50 gelistete Engie-Aktie lag kurz nach Handelsbeginn rund ein Prozent im Plus und war damit der einzige Gewinner im Eurozonen-Auswahlindex