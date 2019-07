Französischer Energieriese EDF verliert Kunden - Umsatz steigt

Trotz guter Bedingungen auf dem französischen Heimatmarkt verliert der Energieriese Electricité de France EDF weiter Kunden. Zusätzlich gibt es Gegenwind in Grossbritannien. Dort belasten den Konzern auch anhaltende Ausfälle einiger Atomkraftwerke. Das erste Halbjahr war somit für die Franzosen herausfordernd. Dennoch spricht das Management am Freitag bei der Zahlenvorlage in Paris von einer "starken Leistung" und belegt das mit gestiegenen Erlösen.