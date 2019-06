Französischer Industriekonzern Schneider Electric bestätigt Ziele

MALMAISON (awp international) - Der französische Industriekonzern Schneider Electric hält an seinen Zielen bis 2021 fest. Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen aus eigener Kraft weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent an, teilte Schneider Electric am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Rueil-Malmaison mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) erwartet der Konzern ein organisches Wachstum zwischen vier und sieben Prozent.