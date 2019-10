Französischer Telekomkonzern Orange trotzt hartem Wettbewerb

Trotz des weiter harten Wettbewerbs auf dem Heimatmarkt hat der französische Telekomkonzern Orange im dritten Quartal mehr umgesetzt. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 0,8 Prozent auf 10,58 Milliarden Euro, wie Orange am Dienstag in Paris mitteilte. Dabei übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und profitierte vom erneut starken Wachstum in Afrika und im Nahen Osten. Dagegen waren die Umsätze in Frankreich, die fast die Hälfte des Geschäfts ausmachen, leicht rückläufig. Auch im wichtigen Markt Spanien lief es nicht rund.