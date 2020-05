Die Passagierzahlen an dem von der Corona-Krise gebeutelten Frankfurter Flughafen bleiben im Keller. In der vergangenen Woche (4.-10. Mai) zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands grösstem Airport nur 52 773 Fluggäste und damit 96,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte.