Fraport kann Flugsteig für Billigflieger bauen - Betrieb erst ab 2021

(Ausführliche Fassung) - Dem geplanten Bau des neuen Flugsteigs G am Frankfurter Flughafen steht nichts mehr im Wege. Die Stadt Frankfurt hat das Vorhaben genehmigt, wie die Bauaufsicht am Donnerstag bestätigte. Flughafenbetreiber Fraport erklärte, da sich das Verfahren in die Länge gezogen habe, verzögere sich die Inbetriebnahme. Der ursprünglich festgesetzte Termin für den Baubeginn ist bereits verstrichen. Statt im Herbst 2020 werde der neue Flugsteig am grössten deutschen Airport voraussichtlich im Frühjahr 2021 fertig sein. Er ist eigens für die Abläufe von Billig-Airlines ausgelegt, auf die sich Fraport inzwischen stärker ausrichtet.