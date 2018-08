Fraport verkauft Anteil am Flughafen Hannover - Prognosen werden übertroffen

Für die 30 Prozent an der Flughafenbetreibergesellschaft FHLG erhält Fraport 109,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Käufer ist die Icon Flughafen GmbH. Die Transaktion soll in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden, steht allerdings noch unter Vorbehalt, da die Mitgesellschafter der FHLG, die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, ein Vorkaufsrecht haben.

Auf Basis des aktuellen Buchwertes rechnet Fraport mit einem positiven Vorsteuereffekt von etwa 85 Millionen Euro. Von diesem Betrag werden rund 25 Millionen auf das Konzern-Ebitda beziehungsweise -Ebit des laufenden Geschäftsjahres entfallen. Das Konzernergebnis werde um circa 77 Millionen Euro positiv beeinflusst. Fraport werde daher die Ergebnisprognosen für 2018 übertreffen, hiess es weiter. Die Nettofinanzschulden sollen als Folge des Verkaufs sinken./nas/she

(AWP)