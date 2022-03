Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport gibt sein Engagement in China auf. Die Minderheitsbeteiligung am Flughafen in Xi'an werde für 1,1 Milliarden Yuan (160 Mio Franken) an das Unternehmen Chang'an Huitong verkauft, teilte Fraport am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Frankfurter halten bisher 24,5 Prozent der Anteile am Flughafenbetreiber in Xi'an.