Frauen bewerben sich laut Studie nur selten auf Führungspositionen

Das Bild ändere sich allerdings, wenn man die Bewerbungen auf die Spitzenjobs in den Blick nehme. Hier liege der Frauenanteil bei 31,5 Prozent und entspreche somit fast ihrem Anteil an den Führungspositionen, heisst es in der Ausarbeitung. Als mögliche Gründe für die weibliche Zurückhaltung werden fehlende Strukturen zur Kinderbetreuung und mangelnde Teilzeitmöglichkeiten für Führungskräfte genannt. Wird dies in Betrieben angeboten, steigt auch der weibliche Anteil in der Führungsetage.

In ihren Schlussfolgerungen sprechen sich die Autoren gegen starre Geschlechterquoten zur Besetzung von Führungspositionen aus. Es bestehe die Gefahr, die Anreizstrukturen in den Unternehmen extern entscheidend zu verändern und damit letztlich die Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken./ceb/DP/jha

(AWP)