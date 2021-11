Freenet optimistischer - Kurs sackt dennoch ab

(Ausführliche Fassung) - Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird nach einem robusten dritten Quartal optimistischer und stellt für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen in Aussicht. Das Management erwartet seine Jahresergebnisse nun am oberen Ende der prognostizierten Spannen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. An der Börse half das aber ebenso wenig wie die am Donnerstag veröffentlichten Mittelfristziele.