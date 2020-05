Fresenius legt trotz Belastungen durch Corona zum Jahresstart zu

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist trotz erster Belastungen durch die Corona-Krise in einigen Geschäftsbereichen mit Zuwächsen bei Umsatz und Konzernergebnis in das Jahr gestartet. Das Dax-Unternehmen bestätigte am Mittwoch vorerst seine Wachstumsziele für 2020, die mögliche Belastungen durch die Pandemie aussen vor lassen. Eine verlässliche Bewertung und Quantifizierung positiver und negativer Effekte sei derzeit noch nicht möglich, teilte Fresenius in Bad Homburg mit. Der Konzern gehe aber von weiteren Einflüssen durch Covid-19 im Jahresverlauf aus. Eine Aktualisierung inklusive der Covid-19-Effekte ist nun zur Halbjahresbilanz geplant.