Ein weiteres deutsches Unternehmen profitiert von der Steuerreform in den USA: Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) rechnet dank der Senkung der Steuersätze mit einem einmaligen Buchgewinn von rund 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Dieser ergebe sich insbesondere aus der Neubewertung passiver latenter Steuern, teilte das Dax -Unternehmen am Freitagabend in Bad Homburg mit.