Fresenius Medical Care schliesst Fusion im US-Geschäft ab

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) hat die Fusion einer Tochtergesellschaft mit zwei Partnern in den USA abgeschlossen. Der im März angekündigte Deal zum Ausbau des Geschäftsmodells rund um die Versorgung von Nierenkranken habe die Genehmigung der Behörden in den USA erhalten, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mit. Einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis durch mögliche Buchgewinne erwartet FMC nicht.