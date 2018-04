Fresenius Medical Care verkauft US-Beteiligung (AF)

(Ausführliche Fassung) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC ) verkauft seine Mehrheitsbeteiligung am US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians Holdings für 2,15 Milliarden US-Dollar (1,76 Mrd Euro). Käufer sei eine Investorengemeinschaft unter der Leitung des US-Investmentfonds Summit Partners, teilte die Fresenius-Dialyse-Tochter am Samstag in Bad Homburg mit.