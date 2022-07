Fresenius rudert wegen Dialysetochter FMC bei Prognose zurück

Der Gesundheitskonzern Fresenius muss wegen Problemen bei der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) beim Ausblick für das laufende Jahr zurückrudern. FMC leidet unter einem verschärften Mitarbeitermangel in den USA, der zu Kapazitätsengpässen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika führen dürfte. Dazu kämen Lohninflation, steigende Materialkosten und Störungen in der Lieferkette, teilten die beiden Unternehmen am Mittwochabend in Bad Homburg mit. Dagegen wurden die Prognosen für die übrigen Konzernteile - Kabi, Helios und Vamed - bekräftigt. Die mittelfristigen Ziele sind jedoch nicht mehr zu halten.